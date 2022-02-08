Як пише Politeka.net, український бізнесмен, який до проекту жив і будував кар'єру в США, поділився новим постом в Instagram. В ньому Топольський вирішив нагадати про те, як важливо не здаватися і жити повним життям.

"Ніколи не здавайся! Ніколи не відступай! Ти більше, ніж твій біль. Біль не постійна", - звернувся до підписників Алекс.

Він зазначив, що життя часто буває сповнене непростих випробувань, однак це не привід опускати руки.

"Пам'ятай, це все тимчасово, ти краще, ніж твої невдачі, падіння і промахи. Завжди можна почати з чистого аркуша, візьми і зроби це! Життя тільки починається...тобі вирішувати, прокинешся завтра сутра і знову день бабака або все-таки візьмеш і зміниш курс напрямку. Я в тебе вірю!", - проникливо написав Топольський.

Цей пост новий "холостяк" супроводив своїм чорно-білим фото. На ньому Топольський сидів за столом з рішучим виразом на обличчі. Сорочка обтягувала його руки, підкреслюючи накачані біцепси. Знімок вийшов дуже харизматичним.

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