Как передает Politeka.net, Алекс Топольский стал главным героем 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк".

Как известно, недавно наконец закончились съемки проекта, и на своей странице в Инстаграм Топольский решил сделать чувственное признание о городе, в котором родился - Львове. Там он вспомнил памятные моменты и заговорил о них.

"Город, в котором я родился. Необыкновенный город, такие называют - атмосферными... Это простые моменты, но они очень родные. Я ими дорожу. Они всегда останутся в моей памяти. Город, в котором я родился", — поделился Алекс Топольский.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Обожаю Львов! А особенно зимой в Рождественские праздники. Атмосфера там просто потрясная!", "Потрясающий город)

Очень хотелось бы в нем жить❤️ Была во Львове проездом, но он навсегда в моем сердце", "Как хорошо", "Жаль, что редко бываем во Львове!А ещё для меня было удивлением, что потолки в квартирах очень высокие)".

Ранее сообщалось, новый "Холостяк" Топольский удивил внешностью, рассорив украинок: "На любителя..."

Politeka рассказывала, новый "Холостяк" Топольский перед премьерой дал ценный совет: "Если не уверены..."

Также, в новом сезоне "Холостяка" правила изменятся, появились подробности: "Будет устанавливать сам Алекс"