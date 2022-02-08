Как передает Politeka.net, Алекс Топольский стал главным героем 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк".
Как известно, недавно наконец закончились съемки проекта, и на своей странице в Инстаграм Топольский решил сделать чувственное признание о городе, в котором родился - Львове. Там он вспомнил памятные моменты и заговорил о них.
"Город, в котором я родился. Необыкновенный город, такие называют - атмосферными... Это простые моменты, но они очень родные. Я ими дорожу. Они всегда останутся в моей памяти. Город, в котором я родился", — поделился Алекс Топольский.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Обожаю Львов! А особенно зимой в Рождественские праздники. Атмосфера там просто потрясная!", "Потрясающий город)
Очень хотелось бы в нем жить❤️ Была во Львове проездом, но он навсегда в моем сердце", "Как хорошо", "Жаль, что редко бываем во Львове!А ещё для меня было удивлением, что потолки в квартирах очень высокие)".
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