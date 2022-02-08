Как пишет Politeka.net, украинский бизнесмен, который до проекта жил и строил карьеру в США, поделился новым постом в Инстаграм. В нем Топольский решил напомнить о том, как важно не сдаваться и жить полной жизнью.

«Никогда не сдавайся! Никогда не отступай! Ты больше, чем твоя боль. Боль не постоянна», - обратился к подписчикам Алекс.

Он отметил, что жизнь часто бывает полна непростых испытаний, однако это не повод опускать руки.

«Помни, это все временно, ты лучше, чем твои неудачи, падения и промахи. Всегда можно начать с чистого листа, возьми и сделай это! Жизнь только начинается…Тебе решать, проснёшься завтра сутра и вновь день сурка или все-таки возьмёшь и изменишь курс направления. Я в тебя верю!», - проникновенно написал Топольский.

Этот пост новый «холостяк» сопроводил своим черно-белым фото. На нем Топольский сидел за столом с решительным выражением на лице. Рубашка обтягивала его руки, подчеркивая накачанные бицепсы. Снимок получился очень харизматичным.

Напомним, новый "Холостяк" Топольский после окончания съемок сделал чувственное признание.

Как сообщала Politeka, новый "Холостяк" Топольский удивил внешностью, рассорив украинок.

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