32-летний американский бизнесмен родом из Украины Топольский опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Судя по всему, кадр был сделан во время съемок нового сезона "Холостяка".

В подписи к снимку Топольский пофилософствовал на тему неуверенности и юмора, а также дал украинцам ценный совет - ко всему относится с легкостью.

"Если мы не уверены, как реагировать на ту или иную ситуацию, то нашей дефолтной (по умолчанию, - ред.) реакцией должно быть - чувство юмора😊 Тогда мы все будем дружнее ) Всем лёгкости!", - обратился Алекс.

Отметим, премьера нового сезона "Холостяк" назначена на 4 марта.

Ранее Топольский, комментируя, какой видит свою избранницу, отмечал, что не является сторонником отношений, построенных на взаемовыгоде.

"Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и настоящая любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - делился он своими надеждами.

В одном из последних постов Топольский опубликовал еще один кадр со съемок, на котором предстал среди девушек-участниц.

"Пафос и гламур уже не в моде. Искренность и аутентичность - новый тренд🔥", - полагает "Холостяк".

Напомним, в новом сезоне "Холостяка" правила изменятся, появились подробности: "Будет устанавливать сам Алекс"

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