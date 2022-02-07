Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - бизнесмен родом из Львова, который занимается недвижимостью в США. Предприниматель решил найти свою вторую половинку, отправившись на шоу "Холостяк". На страничке СТБ опубликовали промо к новому сезону, показав внешность Алекса.
На кадрах Топольский сбежал с вечеринки, прихватив розу, а после этого на рассвете предстал крупным планом.
"Этой весной он будет нестись навстречу любви
Премьера нового сезона романтического реалити «Холостяк» уже 4 марта в 19.00 на телеканале СТБ! Не упустите!", - было написано под роликом.
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"Будет огонь", - написал ведущий "Холостяка" Григорий Решетник.
Украинцы начали сразу обсуждать нового "Холостяка" в комментариях:
"Жду очень сильно", "Какой-то холостяк,не красивый, ну может, на любителя, конечно", "Он красавчик".
Напомним, новый "Холостяк" после Заливако попал под разгромную критику
А еще Politeka писала, что новый "Холостяк" заставил Решетника работать почти круглосуточно: когда премьера и кто стал новым героем
Также Politeka сообщала, что Огневич неожиданно выдала свое отношение к новому "Холостяку" Топольскому