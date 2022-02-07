Бизнесмен Алекс Топольский, который стал новым "Холостяком", удивил видом на промо к проекту, став причиной бурных обсуждений в Сети.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - бизнесмен родом из Львова, который занимается недвижимостью в США. Предприниматель решил найти свою вторую половинку, отправившись на шоу "Холостяк". На страничке СТБ опубликовали промо к новому сезону, показав внешность Алекса.

На кадрах Топольский сбежал с вечеринки, прихватив розу, а после этого на рассвете предстал крупным планом.

"Этой весной он будет нестись навстречу любви

Премьера нового сезона романтического реалити «Холостяк» уже 4 марта в 19.00 на телеканале СТБ! Не упустите!", - было написано под роликом.

"Будет огонь", - написал ведущий "Холостяка" Григорий Решетник.

Украинцы начали сразу обсуждать нового "Холостяка" в комментариях:

"Жду очень сильно", "Какой-то холостяк,не красивый, ну может, на любителя, конечно", "Он красавчик".

Напомним, новый "Холостяк" после Заливако попал под разгромную критику

А еще Politeka писала, что новый "Холостяк" заставил Решетника работать почти круглосуточно: когда премьера и кто стал новым героем

Также Politeka сообщала, что Огневич неожиданно выдала свое отношение к новому "Холостяку" Топольскому



