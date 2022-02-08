Як пише Politeka.net, знаменитість показала, як проводить час у поїздці. Осадча і її чоловік Юрій Горбунов тільки нещодавно повернулися в Україну після відпочинку в Таїланді, куди вони полетіли на самому початку року зі своїм старшим сином Іваном. Однак, пара не стала довго затримуватися вдома-зараз вони вже в Парижі, де насолоджуються місцевою атмосферою і компанією один одного.
У сторіз Осадча показала їх прогулянку по європейській столиці. Вона зняла відео, просто прогулюючись по мальовничих вулицях.
"Щаслива я в Парижі", - підписала ведуча кадри, на яких з її обличчя не сходила посмішка.
Потім Осадча прогулялася по мосту, який нещодавно засвітився в серіалі»і просто так".
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"Дивилися останню серію "І просто так"? Впізнаєте міст?",- поцікавилася ведуча в українців.
Зірка також відвідала легендарний паризький Універмаг La Samaritaine, який є однією з визначних пам'яток міста. Минулого літа він нарешті відкрився після довгої реставрації.
"Нарешті і сюди потрапила. Десятки років реставрації. Фантастичний результат", - поділилася враженнями Осадча.
Нагадаємо, Осадча похвалилася романтичним відпочинком з Горбуновим у Парижі.
Як повідомляла Politeka, Горбунов і Катя Осадча шикують в Парижі, пелюстки троянд і величезне ліжко.
Також Politeka писала, що Горбунов відвіз Осадчу подалі з України і похвалився фото.