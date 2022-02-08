Популярна українська ведуча Катя Осадча поділилася своїми враженнями від прогулянки по Парижу, куди вона прилетіла зі своїм чоловіком.

Як пише Politeka.net, знаменитість показала, як проводить час у поїздці. Осадча і її чоловік Юрій Горбунов тільки нещодавно повернулися в Україну після відпочинку в Таїланді, куди вони полетіли на самому початку року зі своїм старшим сином Іваном. Однак, пара не стала довго затримуватися вдома-зараз вони вже в Парижі, де насолоджуються місцевою атмосферою і компанією один одного.

У сторіз Осадча показала їх прогулянку по європейській столиці. Вона зняла відео, просто прогулюючись по мальовничих вулицях.

"Щаслива я в Парижі", - підписала ведуча кадри, на яких з її обличчя не сходила посмішка.

Потім Осадча прогулялася по мосту, який нещодавно засвітився в серіалі»і просто так".

"Дивилися останню серію "І просто так"? Впізнаєте міст?",- поцікавилася ведуча в українців.

Зірка також відвідала легендарний паризький Універмаг La Samaritaine, який є однією з визначних пам'яток міста. Минулого літа він нарешті відкрився після довгої реставрації.

"Нарешті і сюди потрапила. Десятки років реставрації. Фантастичний результат", - поділилася враженнями Осадча.

Нагадаємо, Осадча похвалилася романтичним відпочинком з Горбуновим у Парижі.

Як повідомляла Politeka, Горбунов і Катя Осадча шикують в Парижі, пелюстки троянд і величезне ліжко.

Також Politeka писала, що Горбунов відвіз Осадчу подалі з України і похвалився фото.