Популярная украинская ведущая Катя Осадчая поделилась своими впечатлениями от прогулки по Парижу, куда она прилетела со своим мужем.

Как пишет Politeka.net, знаменитость показала, как проводит время в поездке. Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов только недавно вернулись в Украину после отдыха в Таиланде, куда они улетели в самом начале года со своим старшим сыном Иваном. Однако, пара не стала долго задерживаться дома – сейчас они уже в Париже, где наслаждаются местной атмосферой и компанией друг друга.

В сториз Осадчая показала их прогулку по европейской столице. Она сняла видео, просто прогуливаясь по живописным улицам.

«Счастливая я в Париже», - подписала ведущая кадры, на которых с ее лица не сходила улыбка.

Затем Осадчая прогулялась по мосту, который недавно засветился в сериале «И просто так».

«Смотрели последнюю серию «И просто так»? Узнаете мост?», - поинтересовалась ведущая у украинцев.

Звезда также посетила легендарный парижский универмаг La Samaritaine, который является одной из достопримечательностей города. Прошлым летом он наконец открылся после долгой реставрации.

«Наконец и сюда попала. Десятки лет реставрации. Фантастический результат», - поделилась впечатлениями Осадчая.

Напомним, Осадчая похвасталась романтическим отдыхом с Горбуновым в Париже.

Как сообщала Politeka, Горбунов и Катя Осадчая шикуют в Париже, лепестки роз и огромная кровать.

Также Politeka писала, что Горбунов увез Осадчую подальше из Украины и похвастался фото.