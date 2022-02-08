Ведущие 12 сезона шоу "Голос країни" Катя Осадчая и Юрий Горбунов полетели в столицу Франции праздновать годовщину свадьбы и остановились в роскошном отеле.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram известная украинская телеведущая, ведущая телепрограммы "Світське життя" и вокального шоу "Голос країни" Катя Осадчая показала поклонникам свой роскошный отдых в Париже, куда полетела вместе с мужем Юрием Горбуновым.

Осадчая показала кадры из номера в отеле с большой двуспальной кроватью, на которой было выложено сердце из лепестков роз, а также столик с шампанским и двумя бокалами.

Катя Осадчая заметила, что они с Горбуновым прилетели в Париж праздновать пять лет со дня свадьбы.

Как видим, из номера Осадчей и Горбунова были видны Елисейские поля.

У сторис в своем Instagram Юрий также показал Эйфелеву башню.

"Самое романтичное место в сердце Парижа. Какой у нас романтический будет здесь отпуск", - написал Горбунов.

Ранее Politeka сообщала, что 51-летний Горбунов в сложной позе похвастался отличной формой, засветив пресс: фото.

Напомним, что ведущий "Голосу" Горбунов выполнил любимый ритуал перед посадкой в самолет: фото.

Также Politeka писала, что Осадчая призналась, куда и почему они сбежали с Горбуновым из Украины: "Будем помнить".