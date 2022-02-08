Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram кулінар поділився планами на найближче майбутнє. Зокрема, Клопотенко вирішив розширювати уявлення українців про їжу шляхом знайомства з різними кухнями світу.

Почати шеф-кухар пообіцяв з азіатської кухні.

"Поступово дам вам базове розуміння тих смаків, щоб ви не боялися невідомого. Тому що пора, дорогі українці, розвиватися, вчитися готувати нове і брати досвід інших націй, щоб краще розуміти власну", - написав Клопотенко.

Він планує найближчим часом поділитися з шанувальниками рецептами азіатських страв, які можна приготувати з доступних українцям інгредієнтів. При цьому кулінар пообіцяв адаптувати техніки приготування страв, щоб вони також були зрозумілі.

Також Клопотенко перерахував головні смаки, які присутні в типовій азіатській кухні. Серед них виявилися: соєвий соус, часник, рибний соус, унагі, теріякі, імбир, червоний гострий перець, лайм, бодян, кориця, рисовий оцет, норі, місо, листя Кафір лайма, лемонграс, устричний соус.

Українці поставилися до ініціативи шеф-кухаря з ентузіазмом.

"Слинки вже течуть", - написала в коментарях одна з його підписниць.

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