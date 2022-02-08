Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм кулинар поделился планами на ближайшее будущее. В частности, Клопотенко решил расширять представления украинцев о еде путем знакомства с разными кухнями мира.

Начать шеф-повар пообещал с азиатской кухни.

«Постепенно дам вам базовое понимание тех вкусов, чтобы вы не боялись неизвестного. Потому что пора, дорогие украинцы, развиваться, учиться готовить новое и брать опыт других наций, чтобы лучше понимать собственную», - написал Клопотенко.

Он планирует в ближайшее время поделиться с поклонниками рецептами азиатских блюд, которые можно приготовить из доступных украинцам ингредиентов. При этом кулинар пообещал адаптировать техники приготовления блюд, чтобы они также были понятны.

Также Клопотенко перечислил главные вкусы, которые присутствуют в типичной азиатской кухне. Среди них оказались: соевый соус, чеснок, рыбный соус, унаги, терияки, имбирь, красный острый перец, лайм, бодян, корица, рисовый уксус, нори, мисо, листья кафир лайма, лемонграсс, устричный соус.

Украинцы отнеслись к инициативе шеф-повара с энтузиазмом.

«Слюнки уже текут», - написала в комментариях одна из его подписчиц.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко развеял популярный миф о правильном питании.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко собрался внести свой вклад в украинскую культуру.

Также Politeka писала, что «Мастер Шеф» Клопотенко рассказал, с чем идеально сочетается квашеная капуста.