Українська ведуча Іванна Онуфрійчук поділилася враженнями від сафарі в Африці, жорстко відповівши на дивну претензію на свою адресу.

Як пише Politeka.net, ведуча "Танців з зірками" поспілкувалася з шанувальниками у своїх сторіз. Нещодавно Онуфрійчук побувала в Кенії, де пощастило взяти участь в справжньому сафарі і побачити поблизу дику природу.

Ведуча вирішила відповісти на питання шанувальників про цей досвід. Зокрема, Онуфрійчук розповіла, що жирафи, з якими вона зустрілася в місцевому готелі, що спеціалізується на знайомстві постояльців з цими тваринами, на дотик дуже м'які.

Також Іванні довелося пожити в кемпі в самому серці дикої природи, де навколо ходили дикі звірі. У ведучої поцікавилися, чи не було їй страшно.

"Чесно, страшно було, але з нами постійно була охорона, а персонал готелю дуже дбав про нас. Ми не пошкодували, що наважилися", - написала ведуча.

Знайшлися і ті, кому зйомки провідної дикої природи і її мешканців здалися недоречними.

"Навіщо це знімати? Вам тварин не шкода? Краще б принесли поїсти бідним левам", написала одна з користувачок під відео з хижаками.

"Цікава у вас пропозиція. Треба було привезти їм людей? Щоб смакувало. Це ж дика природа, вони живуть в такому середовищі", - відповіла на це Онуфрійчук, у якої раніше поцікавилися, чи полюють Леви на людей.

Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук засвітила свої розваги поруч з левами.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук поскаржилася на проблему після далеких подорожей.

Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук засвітилася в Білій мереживній сукні.