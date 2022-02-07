Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук которая стала ведущей голдрума в последнем сезоне «Танців з зірками», сменив там Тину Кароль, поделилась интересными кадрами на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Этот Иванна Онуфрийчук с мужем, миллионером казахского происхождения Алмаз, начали с путешествий. Они уже успели посетить Мальдивы, покатались на лыжах в Альпах, а также побывали в Африке. Звезда уже успела вернуться в Украину, но продолжает делиться кадрами с поездок.

Так, в новом посте Иванна Онуфрийчук показала африканского сафари, во время которого они не только полюбовались местными животными, но и провели пикник с шампанским в саванне.

«Фантастическое сафари, воспоминания о котором будут всегда согревать», - написала телеведущая.

Кадры восхитили фолловеров звезды.

«Очень красиво😻 они такие милые, хоть и многие опасные животные», «Вау! Мечта», «Нереально красиво 😻 хочется заботиться и беречь природу, какие они классные», «Очень красиво, такие моменты невозможно забыть», - пишут в комментариях.

Напомним, ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук засветилась в белом кружевном платье.

Как сообщала Politeka, ведущую «Танців з зірками» Онуфрийчук заподозрили в беременности.

Также Politeka писала, что ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук неожиданно сменила имидж.