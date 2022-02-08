Как пишет Politeka.net, ведущая «Танців з зірками» пообщалась с поклонниками в своих Сториз. Недавно Онуфрийчук побывала в Кении, где повезло поучаствовать в настоящем сафари и увидеть вблизи дикую природу.
Ведущая решила ответить на вопросы поклонников об этом опыте. В частности, Онуфрийчук рассказала, что жирафы, с которыми она встретилась в местном отеле, специализирующемся на знакомстве постояльцев с этими животными, на ощупь очень мягкие.
Также Иванне довелось пожить в кемпе в самом сердце дикой природы, где вокруг ходили дикие звери. У ведущей поинтересовались, не было ли ей страшно.
«Честно, страшно было, но с нами постоянно была охрана, а персонал отеля очень заботился о нас. Мы не пожалели, что отважились», - написала ведущая.
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Нашлись и те, кому съемки ведущей дикой природы и ее обитателей показались неуместными.
«Зачем это снимать? Вам животных не жалко? Лучше бы принесли поесть бедным львам», написала одна из пользовательниц под видео с хищниками.
«Интересное у вас предложение. Надо было привезти им людей? Чтобы вкусно было. Это же дикая природа, они живут в такой среде», - ответила на это Онуфрийчук, у которой ранее поинтересовались, охотятся ли львы на людей.
Напомним, ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук засветила свои развлечения рядом со львами.
Как сообщала Politeka, ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук пожаловалась на проблему после дальних путешествий.
Также Politeka писала, что ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук засветилась в белом кружевном платье.