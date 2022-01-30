Известная украинская ведущая Иванна Онуфрийчук рассказала о том, как приводит себя в тонус после перелетов на большие расстояния.

Как пишет Politeka.net, звезда, которая стала ведущей последнего сезона «Танців з зірками», поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Этот год Онуфрийчук и ее муж, миллионер казахского происхождения Алмаз, начали с путешествий. Сначала они отправились на Мальдивы, а затем – в Африку.

Сейчас Онуфрийчук уже вернулась в Украину, однако такие дальние перелеты не прошли для нее без последствий. Ведущая рассказала, как справляется с этим.

«Если бы вы знали, как я скучала по массажу или вообще по каким-либо процедурам! Мое тело после всех этих перелетов, путешествий и пересадок просто кричит: «Хватит надо мной издеваться! Погладьте меня, пожмакайте!». Просто не могу, у меня все затекло», - пожаловалась Онуфрийчук.

Она отправилась на процедуру, которая должна была привести ее в тонус.

На следующих кадрах Иванна показала, как наслаждается массажем.

«Просто посмотрите на это довольное лицо, и вы все поймете без слов. Мои булочки кайфуют», - написала ведущая.

Напомним, ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук засветилась в белом кружевном платье.

Как сообщала Politeka, ведущую «Танців з зірками» Онуфрийчук заподозрили в беременности.

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