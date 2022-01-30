Как пишет Politeka.net, звезда, которая стала ведущей последнего сезона «Танців з зірками», поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Этот год Онуфрийчук и ее муж, миллионер казахского происхождения Алмаз, начали с путешествий. Сначала они отправились на Мальдивы, а затем – в Африку.
Сейчас Онуфрийчук уже вернулась в Украину, однако такие дальние перелеты не прошли для нее без последствий. Ведущая рассказала, как справляется с этим.
«Если бы вы знали, как я скучала по массажу или вообще по каким-либо процедурам! Мое тело после всех этих перелетов, путешествий и пересадок просто кричит: «Хватит надо мной издеваться! Погладьте меня, пожмакайте!». Просто не могу, у меня все затекло», - пожаловалась Онуфрийчук.
Она отправилась на процедуру, которая должна была привести ее в тонус.
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На следующих кадрах Иванна показала, как наслаждается массажем.
«Просто посмотрите на это довольное лицо, и вы все поймете без слов. Мои булочки кайфуют», - написала ведущая.
Напомним, ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук засветилась в белом кружевном платье.
Как сообщала Politeka, ведущую «Танців з зірками» Онуфрийчук заподозрили в беременности.
Также Politeka писала, что ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук неожиданно сменила имидж.