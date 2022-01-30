Украинская телеведущая и актриса Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в голдруме шоу "Танці з зірками", похвасталась яркими кадрами.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Иванна Онуфрийчук похвасталсь снимками в свадебных платьях.

Как известно, Иванна Онуфрийчук играла свадьбу со своим возлюбленным - бизнесменом казахского происхождения по имени Алмаз несколько раз, поэтому и платьев у нее несколько. Впервые церемония состоялась в феврале 2021 года на Мальдивах. До этого они жили в гражданском браке.

«Это просто восторг», «Она просто 🔥🔥🔥», «Как красиво! Невеста невероятно прекрасна!🔥», «Шикарный образ», «Все идеально», «Божественно», «Волшебно», «Очень красивая», - комментируют наряд Иванны Онуфрийчук для мальдивской свадьбы.

Официально Иванна Онуфрийчук оформила отношения с Алмазом в ноябре 2021 года в Киеве. Телеведущая объясняла, что в Винницкой области, откуда она родом, принято играть свадьбу несколько раз.

На праздновании в Киеве выступили украинская певица Верка Сердючка, украинский дуэт Tamerlan&Alenа и молдавский певец Дан Балан, которій также развлекал гостей Иванны Онуфрийчук и Алмаза и на Мальдивах.

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