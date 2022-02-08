Андрій Хливнюк і музиканти гурту «Бумбокс» поділилися яскравими враженнями після нового концерту в рамках свого туру по Україні.

Як пише Politeka.net, артисти опублікували в Instagram нові емоційні фото. Зараз "Бумбокс" роз'їжджає з виступами по різних містах рідної країни, а на найближче майбутнє у них запланований ще й зарубіжний тур, в рамках якого музиканти відвідають в тому числі і США.

8 лютого музиканти виступили у Бердичеві. У новому пості вони зізналися, що концерт вийшов незабутнім. На фото можна побачити, як гурт відривався на сцені, заповнюючи зал своєю енергією.

Артисти не могли не подякувати шанувальникам за цей досвід.

"Бердичів, дякуємо! Перший концерт і він був гарячим", - написали виконавці.

Їх фанати тут же відреагували.

"Заздрю своїм Землякам, я їздила на концерти групи по всій Україні, а коли замовляла пісні Бумбокс на дискотеці в нашому місті, всі думали, що я дивна, а зараз майже кожен підтримає мене", "це неймовірно. Чекаємо наступного концерту", "спасибі за прекрасний вечір", "ви круті, це було неймовірно", "Все було на вищому рівні", - пишуть люди.

Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк вирішив злітати в Америку, в мережі не стали мовчати.

Як повідомляла Politeka, лідер "Бумбокс" Хливнюк дав спеку на сцені.

Також Politeka писала, що Хливнюк і "Бумбокс" вразили своєю енергетикою на сцені, фото.