Как передает Politeka.net, Андрей Хлывнюк прославился как автор хитов и фронтмен группы "Бумбокс". Сейчас у группы проходит всеукраинский тур. На странице группы "Бумбокс" в Инстаграм опубликовали новые фото. На кадрах показали, как прошел концерт в Херсоне, где Андрей Хлывнюк поразил своим талантом на сцене (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Чудесный двухчасовой концерт в Херсоне", — пишут на аккаунте группы "Бумбокс".

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Было супер", "Как всегда лучшие и с каждым годом всё шикарнее", "Это было невероятно", "Незабываемые впечатления! Вы мега крутые!!! Благодарю от всей души!", "И все 2 часа мурашки по всему телу 😍 это был кайф! Спасибо", "Просто разрыв, сколько эмоций получили, мурашек, просто бомба", "Это разрыв", "Как начал с первой песни, так и не отпускал до последней. Круто".

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