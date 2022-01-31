Как передает Politeka.net, Андрей Хлывнюк прославился как автор хитов и фронтмен группы "Бумбокс". Сейчас у группы проходит всеукраинский тур. На странице группы "Бумбокс" в Инстаграм опубликовали новые фото. На кадрах показали, как прошел концерт в Херсоне, где Андрей Хлывнюк поразил своим талантом на сцене (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).
"Чудесный двухчасовой концерт в Херсоне", — пишут на аккаунте группы "Бумбокс".
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Было супер", "Как всегда лучшие и с каждым годом всё шикарнее", "Это было невероятно", "Незабываемые впечатления! Вы мега крутые!!! Благодарю от всей души!", "И все 2 часа мурашки по всему телу 😍 это был кайф! Спасибо", "Просто разрыв, сколько эмоций получили, мурашек, просто бомба", "Это разрыв", "Как начал с первой песни, так и не отпускал до последней. Круто".
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Дважды разведенный Пономарев показал, с кем делит дом: «Красавица»
Ани Лорак в компании бритоголового красавчика заставила Лазарева ревновать: "Каролина, я..."
Ведущего "Маски" Остапчука, улетевшего без жены в Канаду, настигла неудача: что случилось
Ольга Сумская пристыдила украинцев на прогулке в парке: "Люди..."
Ранее сообщалось, лидер "Бумбокс" Хлывнюк в стильном наряде ушел в отрыв на концерте: эффектные кадры
Также, лидер "Бумбокс" Хлывнюк в разгар всеукраинского тура обратился к поклонникам: "После суток отдыха…"
Politeka рассказывала, разводящийся Хлывнюк дал фанаткам "Бумбокса" важный совет: "Не благодарите"