Андрей Хлывнюк и музыканты группы «Бумбокс» поделились яркими впечатлениями после нового концерта в рамках своего тура по Украине.

Как пишет Politeka.net, артисты опубликовали в Инстаграм новые эмоциональные фото. Сейчас «Бумбокс» разъезжает с выступлениями по разным городам родной страны, а на ближайшее будущее у них запланирован еще и зарубежный тур, в рамках которого музыканты посетят в том числе и США.

8 февраля музыканты выступили в Бердичеве. В новом посте они признались, что концерт вышел запоминающимся. На фото можно увидеть, как группа отрывалась на сцене, заполняя зал своей энергией.

Артисты не могли не поблагодарить поклонников за этот опыт.

«Бердичев, спасибо! Первый концерт и он был горячим», - написали исполнители.

Их фанаты тут же отреагировали.

«Завидую своим Землякам, я ездила на концерты группы по всей Украине, а когда заказывала песни Бумбокс на дискотеке в нашем городе, все думали, что я странная, а сейчас почти каждый поддержит меня», «Это невероятно. Ждем следующего концерта», «Спасибо за прекрасный вечер», «Вы крутые, это было невероятно», «Все было на высшем уровне», - пишут люди.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк решил слетать в Америку, в сети не стали молчать.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк дал жару на сцене.

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