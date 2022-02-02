Музыкант Андрей Хлывнюк, фронтмен группы "Бумбокс", рассказал, когда и зачем улетает в Америку, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - украинский популярный музыкант, который прославился с группой "Бумбокс", которую организовал еще в 2004 году. На страничке группы появилась информация, что участники коллектива скоро улетят из Украины, отправившись в Америку.

"Бумбокс USA&Canada Tour 2022

4 mar San Francisco

5 mar Seattle

6 mar Los Angeles

8 mar Miami

11 mar New York

12 mar Chicago

13 mar Toronto", - написано было в посте.

На фото Хлывнюк стоял посреди улицы какого-то американского города.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А ведь еще Бердичев и Коростень!", "Welcome! Где смотреть билеты в Майами?", "Кайф", "это прорыв, поздравляю", "Круто", "Ого, это что, Таймсквэр", "Удачи", "Я увидел фото. Вчера видел новость, что вы в Белой Церкви, думаю, ничего себе город поднялся".

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк в стильном наряде ушел в отрыв на концерте

Также Politeka сообщала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк в разгар всеукраинского тура обратился к поклонникам

А еще Politeka писала, что лидер "Бумбокса" Хлывнюк отмечает 31 декабря сразу два праздника



