Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - украинский популярный музыкант, который прославился с группой "Бумбокс", которую организовал еще в 2004 году. На страничке группы появилась информация, что участники коллектива скоро улетят из Украины, отправившись в Америку.
"Бумбокс USA&Canada Tour 2022
4 mar San Francisco
5 mar Seattle
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6 mar Los Angeles
8 mar Miami
11 mar New York
12 mar Chicago
13 mar Toronto", - написано было в посте.
На фото Хлывнюк стоял посреди улицы какого-то американского города.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А ведь еще Бердичев и Коростень!", "Welcome! Где смотреть билеты в Майами?", "Кайф", "это прорыв, поздравляю", "Круто", "Ого, это что, Таймсквэр", "Удачи", "Я увидел фото. Вчера видел новость, что вы в Белой Церкви, думаю, ничего себе город поднялся".
Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк в стильном наряде ушел в отрыв на концерте
Также Politeka сообщала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк в разгар всеукраинского тура обратился к поклонникам
А еще Politeka писала, что лидер "Бумбокса" Хлывнюк отмечает 31 декабря сразу два праздника