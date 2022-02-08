Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свій божевільний графік, через який їй доводиться сидіти у перукаря майже о 12 ночі.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася розповіддю в сторіз. Так, артистка вийшла на зв'язок пізно ввечері і показала, що зараз знаходиться в салоні, де за її волоссям доглядає майстер.

"Хлопці, зараз на годиннику 23. Мій робочий день почався о пів на шосту. Мої всі медитації, потім у мене Євмінова дошка, я тренуюся там. Потім у мене був вокал", - розповіла зірка.

За її словами, вона займалася співом 1.5 - 2 години, відпрацьовуючи свої нові пісні. Після цього Могильовський вирушила в офіс, де у неї були чотири танцювальних заняття.

Заняття переривалися 15-хвилинними перервами, в один з яких співачка поїла, а в інші займалася робочими справами.

"Потім приїхала сюди в салон, доглядаю за волоссям. Планую до 12 лягти спати ... Ну прямо відразу в пуховику, зайшла - і відразу спати", - пожартувала Могильовський.

Пізніше вона пояснила, що такий графік склався у неї через підготовку до весняного туру і концертів у Києві, а зазвичай вона за здоровий сон.

Нагадаємо, Могилевська відповіла на звинувачення екс-підопічної, пригадавши Монатіка, Барських і Дантеса.

Як повідомляла Politeka, Могилевська видала нові деталі в скандалі з зі Фамелу.

Також Politeka писала, що 46-річна Могилевська з формами напоказ влаштувала провокаційну фотосесію.