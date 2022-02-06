Певица Наталья Могилевская, которая была в прошлом сезоне главной судьей проекта "Співають всі", показала эффектный образ в одном пальто, поделившись фото в блоге.

Как пишет Politeka.net,46-летняяНаталья Могилевская является популярной украинской певицей и успешным продюсером. Звезду в прошлом году позвали быть главной судьей проекта "Співають всі", где победил 16-летний Муаяд Абдельрахим. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где в этот раз решила спросить совета и показала эффектный образ.

На фото Могилевская была в одном пальто и красных туфлях. Звезда показала две обложки, где была на разных планах.

"Женщины, девушки! Мужчин сюда не зову.

Афиша 1 или 2 ⁉️

Устала выбирать. Уверена, вы понимаете почему. Какой из вариантов афиши мне стоит утвердить?

Они отличаются по смыслу, и женщины понимают, о чем я. Хотя пиарщики говорят, что крутые заголовки нам только на руку)", - написала Могилевская.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"1. У вас очень красивые ноги", "Мне нравится 2 вариант", "Мне второй нравится", "1! Такие ножки нельзя прятать!", "2, глаза в глаза как говорится", "2. ОNA, красиво прощалась с любовью".

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