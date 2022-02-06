Как пишет Politeka.net,46-летняяНаталья Могилевская является популярной украинской певицей и успешным продюсером. Звезду в прошлом году позвали быть главной судьей проекта "Співають всі", где победил 16-летний Муаяд Абдельрахим. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где в этот раз решила спросить совета и показала эффектный образ.
На фото Могилевская была в одном пальто и красных туфлях. Звезда показала две обложки, где была на разных планах.
"Женщины, девушки! Мужчин сюда не зову.
Афиша 1 или 2 ⁉️
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Устала выбирать. Уверена, вы понимаете почему. Какой из вариантов афиши мне стоит утвердить?
Они отличаются по смыслу, и женщины понимают, о чем я. Хотя пиарщики говорят, что крутые заголовки нам только на руку)", - написала Могилевская.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"1. У вас очень красивые ноги", "Мне нравится 2 вариант", "Мне второй нравится", "1! Такие ножки нельзя прятать!", "2, глаза в глаза как говорится", "2. ОNA, красиво прощалась с любовью".
Напомним, Могилевская засветила трогательные моменты с Горбуновым и Монатиком, видео
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