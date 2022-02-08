Как пишет Politeka.net, Zi Faamelu - украинская певица-трансгендер, которая до этого была известна как Зианджа. Артистка стала известной, когда еще будучи Борисом Апрелем до смены участвовала в шоу "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал". После проекта звезда несколько лет работала с продюсерским центром Натальи Могилевской. Как недавно Zi Faamelu призналась, продюсерка ее возила к психиатру, чтобы изменить сексуальную ориентацию.

Катя Осадчая решила распросить Наталью о ее бывшей подопечной.

"Не так давно Борис Апрель, твой бывший подопечный, откровенно рассказал о ваших с ним отношениях. Он рассказал о том, что он испытал от тебя буллинг из-за его веса. Что с этого правда, что нет?", - спросила Осадчая.

"Те с моих артистов, кто стали успешными: Монатик, Макс Барских, Дантес, Регина Тодоренко... Они пишут слова благодарности. Те, кто не стал звездой, или что-то сложилось не так как они мечтали, они обязательно не любят: Монатика, Макса Барских и меня. И у них есть какие-то фантазии по поводу того, как оно бывает. Для того, чтобы иметь картину полноценную, нужно, наверное, обращаться ко всем детям, с кем я была! Потому что у меня было очень много детей. У меня сейчас школа и если ты спросишь родителей детей, которые учились у меня в школе, ты тоже найдешь недовольных. Боря, ну, просто он всегда был очень эмоциональным человеком. Что-то возможно придумал, что-то ему показалось. Возможно, это огромная обида по поводу того, что не сложилось так как хотелось. Сначала как у мужчины, потом как у женщины. Это же тоже две судьбы в одной жизни. Тяжело?", - рассказала Наталья Могилевская.

Также звезда призналась, что не связывалась со своим экс-подопечным:

"Не вижу в этом смысла, потому что мне кажется, он находится в волнительном состоянии и не будет спокойным, чтобы можно было договорится. Но он всегда знает и тогда, когда я его возила к психиатру, чтобы он помог ему вылечится, и тогда когда он плакал на моих руках, я всегда ему говорила: "Боря, я всегда буду с тобой, ты всегда можешь мне позвонить".





Не обошел ситуацию и певец Влад Дарвин, который который тоже был на "Фабрике звезд" с Борисом Апрелем:



"Я наблюдал со стороны за ситуацией и очень хорошо помню, как Наташа, уже после всех эфиров, имея 1000 срочных дел, все равно погружалась в твои непростые процессы, посвязаща свое человеческое время, дарила обратную связь, делилась опытом. Она приняла на себя значительную часть давления, которое адресовалось тебе. Могла этого не делать, не рисковать, не инвестировать, не разделять с тобой ответсвенность за твой тернистый путь, который начался до Фабрики. И тогда не было бы "разоблочающих" рассуждений в сторис о ее некорректности, которые показывают не в лучшем свете тебя. Но если мое слово для тебя что-то значит, что именно тебе (из всех 16 участников) она отдала максимум".





Также Могилевская добавила пост, в котором обратилаась к своему экс-подопечному:



"Зи Фамелу, мы с тобой не знакомы лично. Но я хорошо была знакома с Борисом Апрелем.



И я запомнила его как ранимого парня, который серьезно страдал анорексией. Человек тонкой душевной организации, который никому не верил и не ел никогда, и нигде. Потому странно обвинять меня в буллинге за полноту.



Я вообще не помню, чтобы он что-то ел. Бесконечно сидел на диетах, бесконечно худел. У него было красивое стройное тело, но пухлые подростковые щечки и это было связано вообще не с полнотой, а с прекрасной юностью и молодостью, что выгодно отличает молодых людей от взрослых...", - написала Наталья.

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