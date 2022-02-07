Как пишет Politeka.net, 46-летняя певица и продюсер Наталья Могилевская ответила на обвинения 31-летней певицы-трансгендеры Зи Фамелу (Зианджа) в трансфобии, гомофобии и буллинге за полноту.

«Зи Фамелу, мы с тобой не знакомы лично. Но я хорошо была знакома с Борисом Апрелем. И я запомнила его как ранимого парня, который серьезно страдал анорексией. Человек тонкой душевной организации, который никому не верил и не ел никогда, и нигде. Потому странно обвинять меня в буллинге за полноту», - написала Могилевская на своей странице в Инстаграм.

По словам Могилевской Борис был постоянно на всех обижен.

«Он бесконечно был отверженным, на всех обиженным мальчиком. Ему все время казались везде какие-то козни, заговоры. Ему казалось, что все вокруг враги», - написала певица.

При этом она отметила, что общих теплых моментов у них все же больше.

Могилевская затронула и тему тенсгендеров.

«Я хотела помочь, а не отвергнуть или проигнорировать, как в то время делали большинство по отношению к гомосексуалам и трансгендерам. Сейчас, располагая новыми исследованиями и информацией и чуть большей лояльностью людей, мы могли бы сделать что-то более успешное. Но время уже не вернуть», - написала она.

«Мне странно, что ты обвинила меня в неприятии трансгендеров. Когда я за тебя устраивала буквально революции, не давая возможность организаторам шоу проехать на съемку и рискуя всей площадкой, своим участием и репутацией… Я много раз боролась за тебя, отстаивала и вытирала твои слёзы…», - заявила Могилевская.

«Зи Фамелу, надеюсь, мы когда-то познакомимся и я полюблю тебя так же сильно, как любила Борю. Но я тебя очень прошу, не нападай на меня, ты же знаешь, что я могу себя защитить. Но тот факт, что я этого не делаю - говорит о моих по-прежнему теплых и нежных чувствах к тебе», - подытожила Могилевская.

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