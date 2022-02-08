Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем сумасшедшем графике, из-за которого ей приходится сидеть у парикмахера почти в 12 ночи.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась рассказом в Сториз. Так, артистка вышла на связь поздно вечером и показала, что сейчас находится в салоне, где за ее волосами ухаживает мастер.

«Ребятушки, сейчас на часах 23. Мой рабочий день начался в половине шестого. Мои все медитации, потом у меня Евминова доска, я тренируюсь там. Потом у меня был вокал», - рассказала звезда.

По ее словам, она занималась пением 1.5-2 часа, отрабатывая свои новые песни. После этого Могилевская отправилась в офис, где у нее были четыре танцевальных занятия.

Занятия прерывались 15-минутными перерывами, в один из которых певица поела, а в остальные занималась рабочими делами.

«Потом приехала сюда в салон, ухаживаю за волосами. Планирую до 12 лечь спать…Ну прямо сразу в пуховике, зашла – и сразу спать», - пошутила Могилевская.

Позже она пояснила, что такой график сложился у нее из-за подготовки к весеннему туру и концертам в Киеве, а обычно она за здоровый сон.

Напомним, Могилевская ответила на обвинения экс-подопечной, припомнив Монатика, Барских и Дантеса.

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