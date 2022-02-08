Как пишет Politeka.net, звезда поделилась рассказом в Сториз. Так, артистка вышла на связь поздно вечером и показала, что сейчас находится в салоне, где за ее волосами ухаживает мастер.
«Ребятушки, сейчас на часах 23. Мой рабочий день начался в половине шестого. Мои все медитации, потом у меня Евминова доска, я тренируюсь там. Потом у меня был вокал», - рассказала звезда.
По ее словам, она занималась пением 1.5-2 часа, отрабатывая свои новые песни. После этого Могилевская отправилась в офис, где у нее были четыре танцевальных занятия.
Занятия прерывались 15-минутными перерывами, в один из которых певица поела, а в остальные занималась рабочими делами.
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«Потом приехала сюда в салон, ухаживаю за волосами. Планирую до 12 лечь спать…Ну прямо сразу в пуховике, зашла – и сразу спать», - пошутила Могилевская.
Позже она пояснила, что такой график сложился у нее из-за подготовки к весеннему туру и концертам в Киеве, а обычно она за здоровый сон.
Напомним, Могилевская ответила на обвинения экс-подопечной, припомнив Монатика, Барских и Дантеса.
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