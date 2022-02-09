Тіна Кароль почала вести Instagram в лайф-стайл стилі і поділилася добіркою кадрів, зроблених за останній час.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль після зміни образу стала також частіше показувати в Instagram різні наряди без постановочних і ретушованих доповнень. Причому виконавиця також вирішила додати "жвавості" своєму профілю в соціальній мережі і почала ділитися моментами з буднів, які запам'яталися їй найбільше.

В цей раз Кароль продемонструвала і досить спокусливий образ в чорній піжамі, позуючи перед дзеркалом. А також зробила кілька записів у студії:

"Ще разок тебе вдихну про запас... Це як пісня на біс, або ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі і почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво - це факт. У березні Побачимося. Ваша Ти» - написала Кароль.

У мережі відреагували:

"Дуже подобається друга фотографія. Вона начебто така звичайна.. але дуже чіпляє😻 💔; наша улюблена Ти❤️; я слухаю пісню красиво і тут Тіна викладає пост з рядками з пісні красиво... це як взагалі працює?😂 💞 ; спасибі, що діліться Лайф постами, ви не уявляєте як такого зараз не вистачає🙏 🏻; до березня ще зовсім небагато часу залишилося🥰».

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