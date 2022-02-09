Тина Кароль начала вести Инстаграм в лайф-стайл стиле и поделилась подборкой кадров, сделанных за последнее время.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль после смены образа стала также чаще показывать в Инстаграм разные наряды без постановочных и ретушированных дополнений. Причем исполнительница также решила добавить "живости" своем профилю в социальной сети и начала делиться моментами из будней, которые запомнились ей больше всего.

В этот раз Кароль продемонстрировала и довольно соблазнительный образ в черной пижаме, позируя перед зеркалом. А также сделала несколько записей в студии:

«Еще разок тебя вдохну про запас... Это как песня на бис, или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво - это факт. В марте увидимся. Ваша Ти» - написала Кароль.

В сети отреагировали:

«Очень нравится вторая фотография. Она вроде такая обычная.. но очень цепляет😻💔; Наша любимая Ти❤️; я слушаю песню КРАСИВО и тут Тина выкладывает пост со строчками с песни КРАСИВО... это как вообще работает?😂💞; спасибо, что делитесь лайф постами, вы не представляете как такого сейчас не хватает 🙏🏻; До марта ещё совсем немного времени осталось🥰».

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«Воуу 🔥 Остерегайтесь! Яркая Тина Кароль уже скоро в грандиозном шоу «Игры талантов»» - сказано в подписи к новому ролику. Тина решила станцевать на камеру и заодно засветила свой новый образ, для которого примерила черный костюм.

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