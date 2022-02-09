Українська актриса і головна героїня першого сезону "Холостячки" Ксенія Мішина розповіла про свою хворобу і показала, хто за нею доглядає.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася розповіддю в сторіз. Так, Мішина зізналася, що захворіла. При цьому актриса не стала розкривати діагноз, проте, судячи з її вигляду, хворобу вона переносить не важко.

"Що означає хворіти: це дозволити собі не мити голову кілька днів. Це поставити варити яйця без води, а потім визначити це по запаху. Заснути перед телевізором на підлозі на килимку, а потім, прокинувшись, здивуватися, де я...і, звичайно, розділяти всі ці складнощі з моїм любим синочком", - розповіла Мішина.

Вона показала свого сина, який сидів з нею в кімнаті на дивані. У період хвороби Платон явно наглядає за мамою.

"Чоловік поруч розділяє зі мною всі труднощі", - підписала кадри актриса.

Пізніше Ксенія подякувала своїм шанувальникам за підтримку. Вона також розповіла, що лікується тим, що повністю розслабляється, скорочує кількість їжі, налягаючи на фрукти і фруктові соки, а також підтримує себе вітамінами.

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