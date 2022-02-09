Украинская актриса и главная героиня первого сезона «Холостячки» Ксения Мишина рассказала о своей болезни и показала, кто за ней присматривает.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась рассказом в Сториз. Так, Мишина призналась, что заболела. При этом актриса не стала раскрывать диагноз, однако, судя по ее виду, болезнь она переносит не тяжело.

«Что значит болеть: это позволить себе не мыть голову несколько дней. Это поставить варить яйца без воды, а потом определить это по запаху. Заснуть перед телевизором на полу на коврике, а потом, проснувшись, удивиться, где я…И, конечно, разделять все эти сложности с моим любимым сынулей», - рассказала Мишина.

Она показала своего сына, который сидел с ней в комнате на диване. В период болезни Платон явно приглядывает за мамой.

«Мужчина рядом разделяет со мной все трудности», - подписала кадры актриса.

Позже Ксения поблагодарила своих поклонников за поддержку. Она также рассказала, что лечится тем, что полностью расслабляется, сокращает количество еды, налегая на фрукты и фруктовые соки, а также поддерживает себя витаминами.

Напомним, "холостячка" Мишина обратилась к украинкам после сомнительного комплимента.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина попала в отвратительную ситуацию в салоне маникюра.

Также Politeka писала, что Мишина показала необычное увлечение сына, бабушка не должна узнать.