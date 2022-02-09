Как пишет Politeka.net, звезда поделилась рассказом в Сториз. Так, Мишина призналась, что заболела. При этом актриса не стала раскрывать диагноз, однако, судя по ее виду, болезнь она переносит не тяжело.
«Что значит болеть: это позволить себе не мыть голову несколько дней. Это поставить варить яйца без воды, а потом определить это по запаху. Заснуть перед телевизором на полу на коврике, а потом, проснувшись, удивиться, где я…И, конечно, разделять все эти сложности с моим любимым сынулей», - рассказала Мишина.
Она показала своего сына, который сидел с ней в комнате на диване. В период болезни Платон явно приглядывает за мамой.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Остались жена и двое малышей: украинец трагически распрощался с жизнью на заработках
Победительницу "Холостяка" Анну Богдан и Заливако подкосили проблемы со здоровьем: "Становится хуже"
Судья "Мастер Шеф" Ярославский оплакивает свою потерю: "Как теперь найти похожую?"
"Попросил снять видео": жизнь молодого украинца оборвалась на глазах у друга, детали трагедии
«Мужчина рядом разделяет со мной все трудности», - подписала кадры актриса.
Позже Ксения поблагодарила своих поклонников за поддержку. Она также рассказала, что лечится тем, что полностью расслабляется, сокращает количество еды, налегая на фрукты и фруктовые соки, а также поддерживает себя витаминами.
Напомним, "холостячка" Мишина обратилась к украинкам после сомнительного комплимента.
Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина попала в отвратительную ситуацию в салоне маникюра.
Также Politeka писала, что Мишина показала необычное увлечение сына, бабушка не должна узнать.