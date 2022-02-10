Як повідомляє Politeka.net, починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула) через довгі роки в шлюбі вирішила все ж розлучитися з чоловіком, співаком Михайлом Хомою (Дзідзьо). Тому більш про особисте життя в Instagram не говорить і вважає за краще цікавити іншими темами.

В цей раз Славія вирішила показати, як веселиться в салоні одягу, де вибирає наряд спеціально для важливого для неї заходу. За словами співачки, вона завжди підходить до вибору вбрання з особливою ретельністю і їй подобається цікавитися думкою шанувальників.

Тому цього разу вона влаштувала голосування, запропонувавши вибрати одне з кращих суконь для вечора, яке повинно їй підійти. Так, Славія вибрала три білих сукні в підлогу різного дизайну, тканини і пошиття в цілому, а також два червоних сукні зі значними вирізами і пишно-синє плаття в підлогу.

"Друзі, всім привіт, трохи краси вам в стрічку. Готуюся до прем'єри, допоможіть вибрати наряд!» - писати Славія.

Також Славія виклала в сторіс незвичайне відео на якому показала оригінальний образ.

Як видно, Slavia знімає себе сама, вона показала свій наряд з голови до ніг. Перед камерою красуня з'явилася в короткій джинсовій спідниці, а зверху накинула красивий квітчастий хустку в народному стилі. Цей наряд підкреслив стрункі ніжки співачки і витончену фігуру. Волосся дівчини заплетене в довгу косу і прикрашене об'ємним вінком, а на її обличчі яскравий макіяж.

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