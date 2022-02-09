Знаменитий російський гуморист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін згадав своє життя в Одесі і заговорив українською мовою.

Як пише Politeka.net, артист нагадав про свої зв'язки з Україною в нових сторіз на своїй сторінці в Instagram. Так, 45-річний Галкін після затишшя в соцмережі вирішив поспілкуватися зі своїми шанувальниками. Він отримав багато повідомлень від людей, серед яких опинилися і українці.

"Міцного здоров'я та щирого кохання! Будьте щасливі!", - написали шоумену українською мовою.

У своїй короткій відповіді Галкін і сам заговорив українською.

"Дякую!", - написав артист.

Варто зазначити, що знання коміком української мови зовсім не дивно, адже Галкін у дитинстві жив в Одесі, про що із захопленням згадував вже в дорослому віці. Майбутній гуморист переїхав в українське місто з сім'єю після того, як туди направили його батька, кадрового офіцера Олександра Галкіна. Пізніше Максим розповідав, що в Одесі народилися його мама, Бабуся, прадідусь і дідусь.

"Я одесит. Ну і що, що я народився в Москві! Це суща дрібниця, випадковість. З Одесою пов'язано моє дитинство", - стверджував комік.

Шанувальники також попросили Галкіна показати, де саме він жив в Одесі. Гуморист поділився знімком багатоповерхівки, вказавши на одне з вікон на 7 поверсі.

Крім того, гуморист відповів на претензію шанувальників про те, що він став рідко публікувати нові пости в соцмережі.

"Каюсь, рідненькі! Треба взяти себе в руки і відчайдушно публікувати! Просто іноді лінь. Виправлюся", - пообіцяв Галкін.

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