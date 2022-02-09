Як пише Politeka.net, артист нагадав про свої зв'язки з Україною в нових сторіз на своїй сторінці в Instagram. Так, 45-річний Галкін після затишшя в соцмережі вирішив поспілкуватися зі своїми шанувальниками. Він отримав багато повідомлень від людей, серед яких опинилися і українці.
"Міцного здоров'я та щирого кохання! Будьте щасливі!", - написали шоумену українською мовою.
У своїй короткій відповіді Галкін і сам заговорив українською.
"Дякую!", - написав артист.
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Варто зазначити, що знання коміком української мови зовсім не дивно, адже Галкін у дитинстві жив в Одесі, про що із захопленням згадував вже в дорослому віці. Майбутній гуморист переїхав в українське місто з сім'єю після того, як туди направили його батька, кадрового офіцера Олександра Галкіна. Пізніше Максим розповідав, що в Одесі народилися його мама, Бабуся, прадідусь і дідусь.
"Я одесит. Ну і що, що я народився в Москві! Це суща дрібниця, випадковість. З Одесою пов'язано моє дитинство", - стверджував комік.
Шанувальники також попросили Галкіна показати, де саме він жив в Одесі. Гуморист поділився знімком багатоповерхівки, вказавши на одне з вікон на 7 поверсі.
Крім того, гуморист відповів на претензію шанувальників про те, що він став рідко публікувати нові пости в соцмережі.
"Каюсь, рідненькі! Треба взяти себе в руки і відчайдушно публікувати! Просто іноді лінь. Виправлюся", - пообіцяв Галкін.
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