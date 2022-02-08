Известная певица Алла Пугачева призналась последний ли брак у нее с сегодняшним мужем, Максимом Галкиным, который также дал свой комментарий.

Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в 2001 году, а спустя десять лет поженились, пишет Politeka.net.По воспоминанию композитора Любаши, певцы влюбились друг в друга во время записи хита "Будь или не будь".

Пара долго скрывала свои отношения еще и потому, что на тот момент примадонна была замужем за Филиппом Киркоровым, с которым она рассталась в 2005 году.

Примечательно, что у Аллы Пугачевой за всю жизнь было пять официальных браков, также певица крутила множество романов. Из-за любвеобильности артистки ходит масса шуток, и до сих пор некоторые журналисты спрашивают ее, последний ли у нее брак с Максимом Галкиным. Как, например, на видео, обнародованном в одной из фан-групп.

"Конечно", - ответила, улыбаясь, Алла Пугачева.

"Я, надеюсь, у меня тоже", - прокомментировал Максим Галкин.

"Да какое вам дело, вообще?", "Ну и вопросы задают... Женщине пожилой какие новые браки?!", "А народишко у нас без умишка😂😂😂", "Глупый вопрос .....Желаю долгих лет жизни и счастья семье !!!!❤️", "Алла сама приколистка и так же отвечает на прикольные вопросы! Это в ее стиле! Молодец!!! 👍👍", - написали пользователи Сети.

Напомним, Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина

Как сообщала Politeka, известная певица хлестко прошлась по Алле Пугачевой

Также Politeka писала, что Пугачева в прозрачном платье произвела фурор своим выступлением в караоке