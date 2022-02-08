Как передает Politeka.net, 45-летний шоумен Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой воспитывает двоих детей – Гарри и Лизу, активно ведет свою страницу в соцсети. В новых сторис он решил поотвечать на вопросы, которые задали фолловеры.

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с 2001 года. Влюбленные начали жить вместе в 2005 году, а спустя шесть лет официально оформили брак. Отношения пары до сих пор вызывают интерес пользователей Сети

«Можно ли экономить на своей жене?» - спросили у мужа Пугачевой фолловеры.

«Нет. Это грех», - ответил Галкин.

Максим Галкин обычно получает массу комплиментов не только как муж, но еще и как отец.

Родителями Галкин и Пугачева стали в 2013 году, когда на свет появились близнецы Лиза и Гарри. Тогда Алле было 64 года, а Максиму — 37 лет.

Фолловеры артиста даже предложили, чтобы они с Пугачевой создали курс по родительству. Однако Галкин дал понять, что заниматься этим не будет.

«Может и нужно было бы, просто в этом жанре курсов и марафонов… столько людей… короче говоря, как-то… вы поняли», - ответил он.

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