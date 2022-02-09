Как передает Politeka.net, супруг российской Примадонны Максим Галкин поделился подробностями их жизни. Шоумен активно ведет страницу в Инстаграм, и в этот раз решил порадовать фолловеров ответами на их вопросы.
У Галкина спросили, что будет у них на ужин. Шоумен ответил, что пока не знает, но решил показать, что было на обед.
«На обед вот был такой вкусный супчик, крем-суп такой, лапша вот такая стеклянная. Еще мы с Аллой ели авокадо с креветками, ну с такими, знаете, которые к пиву», - рассказал он.
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Напомним, еще в 2014 году СМИ писали, что в замке у Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже несколько лет работает помощницей Оксана с Украины, которая в частности готовит еду. Примадонна в шутку называет ее «нашей домоправительницей». Также Пугачева отмечала, что в восторге от блюд приготовленных Оксаной.
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