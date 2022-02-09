Знаменитый российский юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин вспомнил свою жизнь в Одессе и заговорил на украинском языке.

Как пишет Politeka.net, артист напомнил о своих связях с Украиной в новых Сториз на своей странице в Инстаграм. Так, 45-летний Галкин после затишья в соцсети решил пообщаться со своими поклонниками. Он получил много сообщений от людей, среди которых оказались и украинцы.

«Крепкого здоровья и искренней любви! Будьте счастливы!», - написали шоумену на украинском языке.

В своем коротком ответе Галкин и сам заговорил на украинском.

«Дякую!», - написал артист.

Стоит отметить, что знание комиком украинского языка совсем неудивительно, ведь Галкин в детстве жил в Одессе, о чем с восхищением вспоминал уже во взрослом возрасте. Будущий юморист переехал в украинский город с семьей после того, как туда направили его отца, кадрового офицера Александра Галкина. Позже Максим рассказывал, что в Одессе родились его мама, бабушка, прадедушка и дедушка.

«Я одессит. Ну и что, что я родился в Москве! Это сущий пустяк, случайность. С Одессой связано мое детство», - утверждал комик.

Поклонники также попросили Галкина показать, где именно он жил в Одессе. Юморист поделился снимком многоэтажки, указав на одно из окон на 7 этаже.

Кроме того, юморист ответил на претензию поклонников о том, что он стал редко публиковать новые посты в соцсети.

«Каюсь, родненькие! Надо взять себя в руки и отчаянно публиковать! Просто иногда лень. Исправлюсь», - пообещал Галкин.

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