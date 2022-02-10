Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій відомому українському артисту Олегу Виннику, опублікували кумедне архівне фото, на якому можна помітити його незмінну супутницю, бек-вокалістку і "таємну дружину" Таюне (Таїсія Сватко).
Видно, що знімок був зроблений раніше, можливо на початку кар'єри Винника. На кадрі, мабуть, вся команда артиста, з якою він виступає на сцені. Серед натовпу чоловіків можна побачити двох красунь, одна з яких Таюне. Тут вона молодша, але все така ж чарівна і мила.
У підписі до публікації написали: "Вся команда в зборі 😁❤️❤️ #олегвинник".
Відзначимо, що Олег Винник ретельно приховує своє особисте життя від шанувальників в спробах захистити свою сім'ю від зайвої уваги преси і фанатів. Однак, артисту вже довгий час приписують стосунки з його бек-вокалісткою Таїсією Сватко.
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