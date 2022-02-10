В сети опубликовали забавное архивное фото, на котором можно увидеть известного артиста Олега Винника и его "тайную жену" Таюне.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной известному украинскому артисту Олегу Виннику, опубликовали забавное архивное фото, на котором можно заметить его несменную спутницу, бэк-вокалистку и "тайную жену" Таюне (Таисия Сватко).

Видно, что снимок был сделан ранее, возможно в начале карьеры Винника. На кадре, видимо, вся команда артиста, с которой он выступает на сцене. Среди толпы мужчин можно увидеть двух красоток, одна из которых Таюне. Здесь она более молодая, но все такая же очаровательная и милая.

В подписи к публикации написали: "Вся команда в сборе 😁❤️❤️ #олегвинник".

Отметим, что Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь от поклонников в попытках защитить свою семью от излишнего внимания прессы и фанатов. Однако, артисту уже долгое время приписывают отношения с его бэк-вокалисткой Таисией Сватко.

Напомним, "Тайная жена" Винника призналась, с чего началась ее сольная карьера: "Почувствовала цену слез".

Как сообщала Politeka, "Тайная жена" Олега Винника очаровала нежным кадром с белокурой малышкой: "Какая это милота".

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