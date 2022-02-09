Як повідомляє Politeka.net, знаменитий український виконавець Сергій Бабкін почав часто викладати в Instagram різні кадри і розповідати про життя. Також нерідко співак ділиться про наболіле і говорить про сімейні проблеми. Цього разу він висловився про сімейні заворушення, через ДТП.

Так, за словами Бабкіна, він потребує допомоги і поради, так як сталося непередбачене. У їхній родині є особистий водій Саша, який багато років працює з ними, возить Бабкіна, дружину і дітей у справах.

"Вчора ввечері він привіз мене додому після студії і повертався до себе додому. Стояв на світлофорі. Ззаду в нього врізається Хонда. Сашину Тойоту віднесло на інший кінець вулиці. У Хонді сидів не тверезий водій, ви це можете побачити в кінці відео.

Через 5 хвилин приїхала поліція, сфотографувала документи обох. Приїхала швидка, так як у Саші була розбита голова.Поки чекали слідчу групу, швидка забрала Сашу в лікарню зашивати голову. Замість себе, на місці ДТП, Саша залишив свого друга. Незабаром друг подзвонив і каже: "Сань, у мене таке відчуття, що міняють п'яного водія на тверезого!""- ділиться історією Бабкін.

Після цього Олександра повернули до місця ДТП, але водія – винуватця аварії – в Хонді вже не було, причому в документах від поліції в даних водія стояв прочерк. Особа чоловіка невідома.

"Сьогодні з'ясувалося, що страховки на Хонді немає! Водій Хонди на зв'язок не виходить! Хлопців, я в шоці! Це, як сюжет з фільму! Як таке може бути?! Адже в цій Тойоті може бути будь-хто з нас! Наші діти!! До яких пір це може тривати! Я дуже прошу, якщо у вас є люди, які можуть допомогти, відзначайте їх в коментарях!"- висловився Бабкін.

У мережі підтримали:

"Жах! Правда буде тільки тоді, коли її вирішуватимуть не гроші і зв'язки, а справедливість, здоров'я вашому водієві Саші (народився в сорочці)🙏, а нашій "поліції" законності, чесності і правди! ✍ ️ ; 😢Немає слів)))) Тримайтеся; Жесть, з цим відео в прокуратуру, терміново!!!; Боже який ууужас... У нашій країні, на превеликий жаль, все можливо ((((((.... Тільки " все " зі знаком мінус (((; який кошмар! Він ще й нападає . Жах! А якщо ти я з дітьми там була?».

Нагадавши, Дружина Сергія Бабкіна розповіла, чим займається із зірковим чоловіком ввечері: "просто вау...".

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін заінтригував незвичайним альбомом, що розлетівся по світу: "вперше майже за 20 років...".

Також Politeka писала, що Сергій Бабкін здивував оригінальним талантом з маленькою дитиною:"сльози розчулення".