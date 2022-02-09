Как сообщает Politeka.net, знаменитый украинский исполнитель Сергей Бабкин начал часто выкладывать в Инстаграм различные кадры и рассказывать о жизни. Также нередко певец делится о наболевшем и говорит о семейных проблемах. В этот раз он высказался о семейных волнениях, из-за ДТП.

Так, по словам Бабкина, он нуждается в помощи и совете, так как случилось непредвиденное. В их семье есть личный водитель Саша, который много лет работает с ними, возит Бабкина, жену и детей по делам.

«Вчера вечером он привёз меня домой после студии и возвращался к себе домой. Стоял на светофоре. Сзади в него врезается Хонда. Сашину Тойоту унесло на другой конец улицы. В Хонде сидел НЕ ТРЕЗВЫЙ водитель, вы это можете увидеть в конце видео.

Через 5 минут приехала Полиция, сфотографировала Документы обоих. Приехала скорая, так как у Саши была разбита голова.Пока ждали следственную группу, скорая забрала Сашу в больницу зашивать голову. Вместо себя, на месте ДТП, Саша оставил своего друга. Вскоре друг позвонил и говорит: «Сань, у меня такое ощущение, что меняют пьяного водителя на трезвого!»» - делится историей Бабкин.

После этого Александра вернули к месту ДТП, но водителя – виновника аварии – в Хонде уже не было, причем в документах от полиции в данных водителя стоял прочерк. Личность мужчины неизвестна.

«Сегодня выяснилось, что страховки на Хонде НЕТ! Водитель Хонды на связь не выходит! Ребят, я в шоке! Это, как сюжет из фильма! Как такое может быть?! Ведь в этой Тойоте может быть любой из нас! Наши дети!! До каких пор это может продолжаться! Я очень прошу, если у вас есть люди, которые могут помочь, отмечайте их в комментариях!» - высказался Бабкин.

В сети поддержали:

«Ужас! Правда будет только тогда, когда её будут решать не деньги и связи, а справедливость, здоровья вашему водителю Саше (родился в рубашке) 🙏, а нашей "полиции" законности, честности и правды! ✍️; 😢Нет слов))))Держитесь; Жесть,с этим видео в прокуратуру, срочно!!!; Боже какой ууужас... В нашей стране, к огромному сожалению, всё возможно ((((((.... Только "всё" со знаком минус (((; Какой кошмар! Он ещё и нападает . Ужас! А если ты я с детьми там была?».

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