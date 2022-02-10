Як повідомляє Politeka.net, на сторінці Нацвідбору на Євробачення в Instagram опублікували топ - 5 пісень Apple Music, які зараз найбільш популярні, а в підписі до публікації журяться, що жодна з опублікованих заявок учасників національного відбору-2022 не вийшла в ТОП-200 Apple Music. У коментарях користувачі почали бурхливо обговорювати пісні українських виконавців, які в суботу, 12 лютого, будуть боротися за право представляти Україну на європейському пісенному конкурсі.

Так, більшість користувачів вважають, що цього року виконавці та їхні треки дуже слабкі. До того ж, багато відзначили, що українці продовжують слухати російську музику, що, власне і підтверджує опублікований топ-5 пісень в Apple Music.

"А що тут скаржитися? Винна сама ж країна, яка не цінує своє, і що найголовніше не дає нам цей недо-"шоубізнес", того розмаїття, з якого люди собі додавали б в свій плейлист. Потреби у людей збільшилися, асортимент повинен бути різноманітний, а у нас на сьогоднішній день в пісенному шоу-бізнесі дно", "Це найслабший відбір останніх років", "Просто наші люди люблять слухати якусь російську дичину", "По-моєму, цим все сказано", "Так, тому що пісні дуже слабкі. Це один з найгірших відборів. І мені реально страшно, що Україна цього року вперше за всю історію не потрапить у фінал Євробачення", - діляться своєю думкою користувачі соцмережі.

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