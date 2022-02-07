Kalush Orchestra - новый проект ребят из украинской известной рэп-группы Kalush посоревнуется в Нацотборе за участие в Евровидении-2022.

Об этом сообщили на украинской официальной страничке Евровидения в Инстаграм, передает Politeka.net. Отмечается, что в Нацотборе Kalush Orchestra примут участие с треком Stefania (чтобы его послушать, проскролльте вниз).

Администраторы странички попросили пользователей оценить песню от 1 до 12. При этом предупредили о таком нюансе: "Звук уже в третий раз на несколько % ускорен из-за блокировки лейблом артиста 😭".

Украинцы кинулись комментировать услышанное. Стоит отметить, большинство выразили опасения по поводу неудачного выбора песни, предрекая Украине проигрыш на Евровидении-2022 в случае победы Kalush Orchestra в Нацотборе. Кроме того, их сравнили с рок-группой O.Torvald, представлявшей нашу страну на Евровидении-2017 и занявшей 24 место.

"1, ни о чем. Ужасная песня. В общем Роксолана или Паш, у меня все"

"О, ну мы проиграем тогда 😂"

"Если они поедут их ждёт судьба Оторвальда ))"

"Рэп мешает! Припев хитовый🔥 но только припев, рэп никогда не был в тренде на Евровидении, поэтому посылать ребят, это значит забронировать себе последние места в финале ("

"Очень топ. Не понимаю критики людей"

"1 🤦🏼‍♂️ Ну припев еще куда не шло... но ведь куплеты 🙄😐 и это «путь бы тебя трафил»... ну, серьезно? 🙄👎🏻"

"Отбор откровенно слаб"

Добавим, Kalush Orchestra в отличие от основного коллектива Kalush, делают акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику. Об "ответвлении" стало известно в конце декабря прошлого года. Тогда же появилось первое видео этой группы «Штомбер Вомбер».

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