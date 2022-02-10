Как сообщает Politeka.net, на странице Нацотбора на Евровидение в Instagram опубликовали топ-5 песен Apple Music, которые сейчас наиболее популярны, а в подписи к публикации сокрушаются, что ни одна из опубликованных заявок участников Национального отбора-2022 не вышла в ТОП-200 Apple Music. В комментариях пользователи принялись бурно обсуждать песни украинских исполнителей, которые в субботу, 12 февраля, будут бороться за право представлять Украину на европейском песенном конкурсе.

Так, большинство пользователей считают, что в этом году исполнители и их треки очень слабые. К тому же, многие отметили, что украинцы продолжают слушать российскую музыку, что, собственно и подтверждает опубликованный топ-5 песен в Apple Music.

"А что тут жаловаться? Виновата сама же страна, которая не ценит свое, и что самое главное не дает нам этот недо-"шоубизнес", того разнообразия, из которого люди себе добавляли бы в свой плейлист. Потребности у людей увеличились, ассортимент должен быть разнообразен, а у нас на сегодняшний день в песенном шоу-бизнесе дно", "Это самый слабый отбор последних лет", "Просто наши люди любят слушать какую-то русскую дичь", "По-моему, этим все сказано", "Да, потому что песни очень слабы. Это один из самых плохих отборов. И мне реально страшно, что Украина в этом году впервые за всю историю не попадет в финал Евровидения", - делятся своим мнением пользователи соцсети.

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