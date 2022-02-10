Головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський показав себе перед камерою зі щасливою посмішкою, звернувшись до шанувальників з побажанням.

Як пише Politeka.net, бізнесмен, за серце якого вже зовсім скоро боротимуться на телебаченні українські красуні, поділився новим постом у своєму Instagram.

Топольський опублікував нове життєрадісне фото, на якому він позував перед камерою, показуючи пальцями знак "мир". Бізнесмен був одягнений в просте біле худі і сорочку, і виглядала вельми невимушено. На його обличчі грала щаслива і щира посмішка.

"Всім добра і миру", - звернувся до шанувальників Топольський.

У коментарях українці відреагували на його фото.

"Пощастить же комусь з ним", "Дякую, Саша, і вам бажаю добра і миру!", "І Вам того ж. До зустрічі на екранах. Не розчаруєте?", "Взаємно, Олександр) взаємно, Вам у сто крат більше", "красивий", - пишуть люди.

Варто відзначити, що про завершення зйомок 12-го сезону шоу «Холостяк» телеканал СТБ повідомив ще в січні. Прем'єра нових епізодів запланована на 4 березня. Сам Топольський назвав досвід зйомок у цьому проекті "неймовірним" і додав, що його зусилля були виправдані.

Нагадаємо, новий "Холостяк" обтягнув накачані біцепси сорочкою, поділившись натхненням.

Як повідомляла Politeka, новий "Холостяк" Топольський після закінчення зйомок зробив чуттєве визнання.

Також Politeka писала, що новий "Холостяк" Топольський здивував зовнішністю, посваривши українок.