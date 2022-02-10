Главный герой нового сезоне шоу «Холостяк» Алекс Топольский показался перед камерой со счастливой улыбкой, обратившись к поклонникам с пожеланием.

Как пишет Politeka.net, бизнесмен, за сердце которого уже совсем скоро будут бороться на телевидении украинские красотки, поделился новым постом в своем Инстаграм.

Топольский опубликовал новое жизнерадостное фото, на котором он позировал перед камерой, показывая пальцами знак «мир». Бизнесмен был одет в простое белое худи и рубашку, и выглядела весьма непринужденно. На его лице играла счастливая и искренняя улыбка.

«Всем добра и мира», - обратился к поклонникам Топольский.

В комментариях украинцы отреагировали на его фото.

«Повезет же кому-то с ним», «Спасибо Саша, и вам желаю добра и мира!», «И Вам того же. До встречи на экранах. Не разочаруете?», «Взаимно, Александр) Взаимно, вам во сто крат больше», «Красивый», - пишут люди.

Стоит отметить, что о завершении съемок 12-го сезона шоу «Холостяк» телеканал СТБ сообщил еще в январе. Премьера новых эпизодов запланирована на 4 марта. Сам Топольский назвал опыт съемок в этом проекте «невероятным» и добавил, что его усилия были оправданы.

Напомним, новый «Холостяк» обтянул накачанные бицепсы рубашкой, поделившись вдохновением.

Как сообщала Politeka, новый "Холостяк" Топольский после окончания съемок сделал чувственное признание.

Также Politeka писала, что новый "Холостяк" Топольский удивил внешностью, рассорив украинок.