Як пише Politeka.net, Анджеліна Джолі є всесвітньо відомою артисткою, яка останнім часом уникає зайвої уваги і не бажає обговорювати особисте життя. Вона не відвідує важливі заходи серед зірок шоу-бізнесу, тому в Instagram шанувальникам залишається обговорювати тільки її архівні кадри.
Нерідко артистка також нагадують, як вона виглядала в молодості і як виглядає тепер. Також кадри обговорюють і з червоних доріжок. Наприклад, тонкий наряд з камінням і вишивкою викликав фурор в Instagram:
"Який останній фільм з Анджеліною Джолі ви бачили? 😍 » - сказано в підписі під кадрами.
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У мережі також відповіли: "вічні # анджелінаджолі; красива; нічого для вашого шанувальника номер один; дуже красиво👏 😍 😍; чому така популярна👏 👏; вона як таємний агент краси; кіно... Енджі сильніше кіно...🔥 ❤ ️ ; Красуня 👏; Красивий ангел 😍; "Малефісента" і "особливо небезпечний «в кінотеатрах і недавно» Особливо небезпечний»на телебаченні; Денм, мені подобається, на якій ти фотці, але ця виглядає особливо мило".
Також на фан-сторінках в Instagram і обговорюють зовнішність Джолі, виходячи з архівних або новіших кадрів. Цього разу шанувальники обговорили один з виходів актриси в світ, коли вона блищала в класичному вбранні з чорно-білими тонами і легким макіяжем.
Нагадавши, Анджеліна Джолі вразила красою в чорній сукні без бретелей: "з кожним днем...".
Як повідомляла Politeka, Джолі в білій майці і штанях показала незвично ніжний образ: "їй підійде і не таке".
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