Анджеліна Джолі раніше любила вельми яскраві вбрання і блищала на червоній доріжці тільки в дорогих дизайнерських сукнях.

Як пише Politeka.net, Анджеліна Джолі є всесвітньо відомою артисткою, яка останнім часом уникає зайвої уваги і не бажає обговорювати особисте життя. Вона не відвідує важливі заходи серед зірок шоу-бізнесу, тому в Instagram шанувальникам залишається обговорювати тільки її архівні кадри.

Нерідко артистка також нагадують, як вона виглядала в молодості і як виглядає тепер. Також кадри обговорюють і з червоних доріжок. Наприклад, тонкий наряд з камінням і вишивкою викликав фурор в Instagram:

"Який останній фільм з Анджеліною Джолі ви бачили? 😍 » - сказано в підписі під кадрами.

У мережі також відповіли: "вічні # анджелінаджолі; красива; нічого для вашого шанувальника номер один; дуже красиво👏 😍 😍; чому така популярна👏 👏; вона як таємний агент краси; кіно... Енджі сильніше кіно...🔥 ❤ ️ ; Красуня 👏; Красивий ангел 😍; "Малефісента" і "особливо небезпечний «в кінотеатрах і недавно» Особливо небезпечний»на телебаченні; Денм, мені подобається, на якій ти фотці, але ця виглядає особливо мило".

Також на фан-сторінках в Instagram і обговорюють зовнішність Джолі, виходячи з архівних або новіших кадрів. Цього разу шанувальники обговорили один з виходів актриси в світ, коли вона блищала в класичному вбранні з чорно-білими тонами і легким макіяжем.

Нагадавши, Анджеліна Джолі вразила красою в чорній сукні без бретелей: "з кожним днем...".

Як повідомляла Politeka, Джолі в білій майці і штанях показала незвично ніжний образ: "їй підійде і не таке".

Також Politeka писала, що Анджеліну Джолі показали зараз і 17 років тому: як змінилася зірка, фото.