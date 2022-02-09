Анджелина Джоли раньше любила весьма яркие наряды и блистала на красной дорожке только в дорогих дизайнерских платьях.

Как пишет Politeka.net, Анджелина Джоли является всемирно известной артисткой, которая в последнее время избегает лишнего внимания и не желает обсуждать личную жизнь. Она не посещает важные мероприятия среди звезд шоу-бизнеса, поэтому в Инстаграм поклонникам остается обсуждать только ее архивные кадры.

Нередко артистка также напоминают, как она выглядела в молодости и как смотрится теперь. Также кадры обсуждают и с красных дорожек. К примеру, тонкий наряд с камнями и вышивкой произвел фурор в Инстаграм:

«Какой последний фильм с Анджелиной Джоли вы видели? 😍» - сказано в подписи под кадрами.

В сети также ответили: «Вечные #анджелинаджоли; красивая; Ничего для вашего поклонника номер один; Очень красиво 👏😍😍; почему такая популярная👏👏; она как тайный агент красоты; Кино... Энджи сильнее кино...🔥❤️; Красавица 👏; Красивый ангел 😍; «Малефисента» и «Особо опасен» в кинотеатрах и недавно «Особо опасен» на телевидении; Дэнм, мне нравится, на какой ты фотке, но эта выглядит особенно мило».

Также на фан-страницах в Инстаграм и обсуждают внешность Джоли, исходя из архивных или более новых кадров. В этот раз поклонники обсудили один из выходов актрисы в свет, когда она блистала в классическом наряде с черно-белыми тонами и легким макияжем.

Напомним, Анджелина Джоли поразила красотой в черном платье без бретелей: "С каждым днем...".

Как сообщала Politeka, Джоли в белой майке и штанах показала непривычно нежный образ: "Ей подойдет и не такое".

Также Politeka писала, что Анджелину Джоли показали сейчас и 17 лет назад: как изменилась звезда, фото.