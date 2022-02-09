Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим добре проводить час на відпочинку в Парижі.

Як передає Politeka.net, популярна телеведуча Катя Осадча вирушила на відпочинок разом з чоловіком в Париж, де не була довгий час і дуже сумувала. Телеведуча не літала в Париж і в минулому році через вагітність, тому відправитися в цей раз вирішила разом з чоловіком з особливої нагоди.

"Наш Париж. Така коротка, але така надихаюча подорож ☺ ️ " - підписала щасливі кадри Осадча.

Як можна помітити, телеведуча з чоловіком прогулялася по місту, насолодилася сонячною погодою біля Ейфелевої вежі, встигла випити шампанське в номері і багато іншого.

«Клас.... Такі романтичні❤️; фантастичний Париж! Класні ви! Романтичні і щасливі! 🔥 ; Краса; такі знайомі місця😍; ви Класні! Також хочу в Париж!♥ ; Дуже класні ❤️щастя вам 😍; дуже красива і гармонійна пара! ❤ ️ ; Круто🔥молодці! Дуже красиво🤗; клас 🙌 🏻 красиві😍; як красиво!❤️😍».

Зазначимо, подорож до Парижа пара влаштувала не просто так. Приводом для цього стало-5 років річниці весілля. Вони вирішили поїхати в романтичне місто Париж, де Осадча не була 2 роки. Ведуча вирішила поділитися знімками з їх подорожі, показавши, як відпочиває.

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