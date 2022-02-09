Катя Осадчая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым хорошо проводит время на отдыхе в Париже.

Как передает Politeka.net, популярная телеведущая Катя Осадчая отправилась на отдых вместе с мужем в Париж, где не была долгое время и очень тосковала. Телеведущая не летала в Париж и в прошлом году из-за беременности, поэтому отправиться в этот раз решила вместе с мужем по особому случаю.

«Наш Париж. Такое короткое, но такое вдохновляющее путешествие 👯‍♀️» - подписала счастливые кадры Осадчая.

Как можно заметить, телеведущая с мужем прогулялась по городу, насладилась солнечной погодой возле Эйфелевой башни, успела выпить шампанское в номере и многое другое.

«Класс.... Такие романтические❤️; Фантастический Париж! Классные вы! Романтические и счастливые! 🔥; Красота; Такие знакомые места😍; Вы классные! Также хочу в Париж!♥; Очень классные ❤️счастья вам 😍; Очень красивая и гармоничная пара! ❤️; Круто🔥молодцы! Очень красиво🤗; Класс 🙌🏻 красивые 😍; Как красиво!❤️😍».

Отметим, путешествие в Париж пара устроила не просто так. Поводом для этого стало - 5 лет годовщины свадьбы. Они решили поехать в романтический город Париж, где Осадчая не была 2 года. Ведущая решила поделиться снимками с их путешествия, показав, как отдыхает.

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