Таким суддю шоу "Танці з зірками" і відомого хореографа Влада Яму не бачили давно.

Як передає Politeka.net, танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма після більше місяця відпочинку на курортах США зі своєю дружиною лілією і сином Леоном повернувся в Україну, і спантеличив новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, блог танцюриста досить популярний, за ним стежать 545 тисячі фоловерів.

Влад Яма, якого звикли бачити зі стильною бородою, несподівано поголився. У нових сторіс він показав результат перетворення.

"Навіщо я поголився?» - звернувся він з питанням до фоловерів.

Влад Яма ще засвітив косметологічну процедуру, яку робить для очищення і зволоження шкіри. І оскільки при цьому він зазначив, "як добре жити без гриму", то ймовірно перетворення пов'язане зі зйомками в якомусь черговому проекті.

Також Влад Яма показав себе в новому образі під час сімейної поїздки в авто з дружиною і сином.

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