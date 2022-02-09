Як передає Politeka.net, танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма після більше місяця відпочинку на курортах США зі своєю дружиною лілією і сином Леоном повернувся в Україну, і спантеличив новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, блог танцюриста досить популярний, за ним стежать 545 тисячі фоловерів.
Влад Яма, якого звикли бачити зі стильною бородою, несподівано поголився. У нових сторіс він показав результат перетворення.
"Навіщо я поголився?» - звернувся він з питанням до фоловерів.
Влад Яма ще засвітив косметологічну процедуру, яку робить для очищення і зволоження шкіри. І оскільки при цьому він зазначив, "як добре жити без гриму", то ймовірно перетворення пов'язане зі зйомками в якомусь черговому проекті.
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
Дан Балан і Кароль влаштували ніжності прямо на підлозі, з'явилося відео: "Бережи свою музу"
Переможниця "Холостяка" Анна Богдан показала торс Заливако без прикрас: "Від кубиків немає і сліду"
Біда на глибокому ставку: хлопчик на очах у сестри пішов під воду, дівчинка не розгубилася
Залишилися дружина і двоє малюків: українець трагічно розпрощався з життям на заробітках
Також Влад Яма показав себе в новому образі під час сімейної поїздки в авто з дружиною і сином.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" нарозхрист здивував зухвалою фотографією і одкровенням: "ваші проблеми"
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" повернувся в Україну після довгої відсутності: "це сталося"
Також Politeka писала, що Влад Яма похвалився своїми "покатушками" в Майамі: "це я"