Как пишет Politeka.net, Влад Яма является успешным украинским танцором и хореографом. Звезда также судит проект "Танці з зірками" и ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Влад Яма был в костюме, пиджак от которого оставил на одном плече. А рубашку частично расстегнул и выправил из штанов.
"Ваши ожидания - ваши проблемы.
Взял на вооружение эту прекрасную цитату(женщины вряд ли знают автора) и вам советую!.
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Реально выручила уже несколько раз", - написал Влад.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Выпуск 2020", "Вы будете судей "Танцуют все"? Жаль, если новый сезон будет без вас", "Очень интересная цитата!Возьму на вооружение. Спасибо", "Я бы немного видоизменила :-) ваши ожидания- ваша ответственность ;-)".
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