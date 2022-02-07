Хореограф и танцор Влад Яма, который судит проект "Танці з зірками", впечатлил видом на новом фото.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является успешным украинским танцором и хореографом. Звезда также судит проект "Танці з зірками" и ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Влад Яма был в костюме, пиджак от которого оставил на одном плече. А рубашку частично расстегнул и выправил из штанов.

"Ваши ожидания - ваши проблемы.

Взял на вооружение эту прекрасную цитату(женщины вряд ли знают автора) и вам советую!.

Реально выручила уже несколько раз", - написал Влад.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Выпуск 2020", "Вы будете судей "Танцуют все"? Жаль, если новый сезон будет без вас", "Очень интересная цитата!Возьму на вооружение. Спасибо", "Я бы немного видоизменила :-) ваши ожидания- ваша ответственность ;-)".

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