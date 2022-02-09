Таким судью шоу "Танці з зірками" и известного хореографа Влада Яму не видели давно.

Как передает Politeka.net, танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма после более месяца отдыха на курортах США со своей женой Лилией и сыном Леоном вернулся в Украину, и озадачил новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Отметим, блог танцора довольно популярный, за ним следят 545 тысячи фолловеров.

Влад Яма, которого привыкли видеть со стильной бородой, неожиданно побрился. В новых сторис он показал результат преображения.

«Зачем я побрился?» - обратился он с вопросом к фолловерам.

Влад Яма еще засветил косметологическую процедуру, которую делает для очищения и увлажнения кожи. И поскольку при этом он отметил, "как хорошо жить без грима", то вероятно преображение связано со съемками в каком-то очередном проекте.

Также Влад Яма показал себя в новом образе во время семейной поездки в авто с женой и сыном.

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